Рада запретила рекламу и продажу электронных сигарет лицам до 21 года
В четверг, 16 декабря, Верховная Рада приняла проект закона №4358 о внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.
За проголосовали 317 народных депутатов.
Документ предусматривает:
- запрет рекламы, спонсорства и продажи людям, которым не исполнился 21 год, электронных сигарет, табачных изделий для электрического нагрева, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в Интернете;
- введение медицинских предупреждений на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;
- увеличение медицинских предупреждений на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, проводимую Минздравом;
- предоставление полномочий органам местного самоуправления определять дополнительные бездымные места;
- введение процедуры отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.
"Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, нормы законопроекта направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиты от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях, что поможет предотвратить возникновение никотиновой зависимости у людей.
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