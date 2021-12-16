Рада запретила рекламу и продажу электронных сигарет лицам до 21 года

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

За проголосовали 317 народных депутатов.



Документ предусматривает:

запрет рекламы, спонсорства и продажи людям, которым не исполнился 21 год, электронных сигарет, табачных изделий для электрического нагрева, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в Интернете;

введение медицинских предупреждений на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;

увеличение медицинских предупреждений на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, проводимую Минздравом;

предоставление полномочий органам местного самоуправления определять дополнительные бездымные места;

введение процедуры отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.

"Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей", - говорится в пояснительной записке.



Кроме того, нормы законопроекта направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиты от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях, что поможет предотвратить возникновение никотиновой зависимости у людей.





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