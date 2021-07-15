Рада запретила продажу лекарств детям

Принятие закона поддержал 341 народный депутат, передает Еспресо.TV.



В пояснительной записке к проекту закона говорится о запрете отпуска лекарств, в том числе через интернет, малолетним лицам, а также доставку им препаратов.



Отмечается, что если у продавца лекарственных средств возникнут сомнения, что лицо достигшее 14 лет, он имеет право требовать у нее показать паспорт или иной документ, подтверждающий возраст. В случае отказа предоставить документ продажу лекарств такому лицу запрещается.

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