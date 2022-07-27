Об этом в телеграме сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон № 7531 принят в целом – за проголосовали 312 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", которые предусматривают, что временно на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

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