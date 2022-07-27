Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время действия военного положения
Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Об этом в телеграме сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Закон № 7531 принят в целом – за проголосовали 312 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", которые предусматривают, что временно на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.8
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное