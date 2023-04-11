Рада запретила обращение и использование большинства пиротехнических изделий
Верховная Рада Украины на заседании 11 апреля законодательно запретила обращение и использование большинства пиротехнических изделий как во время войны, так и после
За соответствующий проект закона отдали свои голоса 290 нардепов.
Среди инициаторов законопроекта – нардепы Евгения Кравчук, Елена Криворучкина, Мария Мезенцева, Кира Рудык и другие.
"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов", - говорится в пояснительной записке к документу.
"Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", - добавили авторы законопроекта.
Также в пояснительной записке говорится о вреде пиротехники для животных, которые испытывают стресс, убегают, теряются и погибают.
"Именно поэтому под полный запрет попадают фейерверки F2,3,4 (с переходным периодом 6 месяцев + 1 год для экспорта продукции), обладающие наибольшим шумовым эффектом", - пояснила одна из соваторов законопроекта Евгения Кравчук.
"Запрет не касается фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (например, сценическая пиротехника), не превышающий 60 дБ", - добавила она.
Также в законопроекте установлено возрастное ограничение по покупке пиротехники – ее не будут продавать детям до 16 лет.
Целью законодательной инициативы провозглашена защита прав и свобод людей, гуманное отношение к животным и обеспечение общественной безопасности.
- В столице с июня 2022 г. решением Киевсовета запрещено использование фейерверков.
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