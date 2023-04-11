Рада запретила обращение и использование большинства пиротехнических изделий

За соответствующий проект закона отдали свои голоса 290 нардепов.

Среди инициаторов законопроекта – нардепы Евгения Кравчук, Елена Криворучкина, Мария Мезенцева, Кира Рудык и другие.

"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", - добавили авторы законопроекта.

Также в пояснительной записке говорится о вреде пиротехники для животных, которые испытывают стресс, убегают, теряются и погибают.

"Именно поэтому под полный запрет попадают фейерверки F2,3,4 (с переходным периодом 6 месяцев + 1 год для экспорта продукции), обладающие наибольшим шумовым эффектом", - пояснила одна из соваторов законопроекта Евгения Кравчук.

"Запрет не касается фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (например, сценическая пиротехника), не превышающий 60 дБ", - добавила она.

Также в законопроекте установлено возрастное ограничение по покупке пиротехники – ее не будут продавать детям до 16 лет.

Целью законодательной инициативы провозглашена защита прав и свобод людей, гуманное отношение к животным и обеспечение общественной безопасности.