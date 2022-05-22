Рада запретила оборот российских и белорусских лекарств
Верховная Рада поддержала ограничение обращения лекарств, производимых в России или Беларуси
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.
Он отметил, что за законопроект 7313 об ограничении обращения лекарств, производство которых расположено в России или Беларуси, во втором чтении проголосовали 299 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроект, в частности, разрешает Министерству здравоохранения отказывать в регистрации таких препаратов, если хотя бы один компонент был изготовлен на территории этих государств или состоялся хотя бы один этап производства лекарственного средства.
- Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа.
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