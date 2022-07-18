Рада запретила на период военного положения принудительно взыскивать долги за коммуналку
Верховная рада запретила на период войны принудительно взыскивать с людей долги за коммунальные услуги
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграм.
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7531 в первом чтении, предусматривающий запрет на период действия военного положения принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
"Временно, на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги", – говорится в пояснительной записке.
За проголосовали 287 народных депутатов.
- Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных людей от оплаты за проживание и коммунальные услуги.
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