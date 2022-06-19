Рада запретила музыку и книги из России
Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете русской музыки и книг
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.
"Рада запретили российскую музыку (законопроект 7273-д) в украинских медиа и общественном пространстве", - написал он.
За такое решение проголосовали 303 народных депутата при необходимом количестве голосов 226, добавил он.
"Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции (законорпроект 7459) из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси. За - 306", - указал Железняк.
Напомним, Минкульт внес композитора и продюсера российской поп-музыки Стоуна в список лиц, угрожающих нацбезопасности.
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