Рада запретила музыку и книги из России

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.

"Рада запретили российскую музыку (законопроект 7273-д) в украинских медиа и общественном пространстве", - написал он.

За такое решение проголосовали 303 народных депутата при необходимом количестве голосов 226, добавил он.

"Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции (законорпроект 7459) из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси. За - 306", - указал Железняк.

Напомним, Минкульт внес композитора и продюсера российской поп-музыки Стоуна в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

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