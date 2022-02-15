Рада запретила использование образов детей в продукции эротического характера

За соответствующее решение проголосовали 344 нардепа, передает Еспресо.TV.



Также в целях защиты нравственной и физической жизни детей запрещается вовлечение детей в деятельность по производству и обращению продукции сексуального или эротического характера, порнографических материалов, предоставлению услуг, а также организации и проведения зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.



Решение об ограничении обращения материалов и продукции сексуального характера по возрастному признаку принимают органы государственной власти и органы местного самоуправления по согласованию с соответствующими центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования и науки.



Кроме того, перед трансляцией теле- и радиопрограмм сексуального или эротического характера необходимо обязательно делать звуковое или текстовое сообщение о характере программы и запрещении просмотра или прослушивания ее детьми.

Напомним, 15 февраля в Украине увеличился тариф на лечение онкобольных детей.