Рада запретила использование образов детей в продукции эротического характера
Верховная Рада Украины приняла законопроект во втором чтении, которым запрещается создание и распространение фото или видео сексуального или эротического образа детей
За соответствующее решение проголосовали 344 нардепа, передает Еспресо.TV.
Также в целях защиты нравственной и физической жизни детей запрещается вовлечение детей в деятельность по производству и обращению продукции сексуального или эротического характера, порнографических материалов, предоставлению услуг, а также организации и проведения зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.
Решение об ограничении обращения материалов и продукции сексуального характера по возрастному признаку принимают органы государственной власти и органы местного самоуправления по согласованию с соответствующими центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования и науки.
Кроме того, перед трансляцией теле- и радиопрограмм сексуального или эротического характера необходимо обязательно делать звуковое или текстовое сообщение о характере программы и запрещении просмотра или прослушивания ее детьми.
- Напомним, 15 февраля в Украине увеличился тариф на лечение онкобольных детей.
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