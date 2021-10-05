Рада закрыла заседание из-за отсутствия повестки дня: согласительный совет мог созвать только Разумков
Первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента из-за отсутствия утвержденного Согласительным советом повестки дня
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram .
"Верховная Рада разошлась, потому что ... нет повестки дня. Согласительный совет не утвердил повестку дня вчера, председатель ВР отстранен, при этом собрать согласительный совет может только Разумков. Ему это, разумеется, теперь совершенно не нужно. Клинч", - отметил он.
- 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.
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