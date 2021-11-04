Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц
Верховная Рада Украины приняла решение о выделении 800 млн грн на кислородные станции в COVID-больницах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За закон №5460 по выделению средств на закупку кислородных станций для COVID-больниц проголосовали 336 народных депутатов.
Его авторами являются нардепка фракции "Голос" Инна Совсун и народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Следовательно, были внесены изменения в закон о бюджете на 2021 год, согласно которому должны быть созданы бюджетные программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг" по проектированию и установке кислородных станций".
Закон предусматривает, что будет приобретено оборудование на сумму 650 млн. грн. Еще 150 млн грн потратят на проектирование и монтаж.
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