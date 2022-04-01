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Главная война с Россией Рада ввела выплаты российским военнослужащим за переданную Украине вражескую боевую технику: за самолет – $1млн, за вертолет – $500 тыс.

Рада ввела выплаты российским военнослужащим за переданную Украине вражескую боевую технику: за самолет – $1млн, за вертолет – $500 тыс.

1 апреля, 2022 пятница
17:34
война с Россией

Верховная Рада приняла закон, согласно которому Украина будет платить денежное вознаграждение российским военнослужащим за добровольно переданную военную технику

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа, замглавы комитета по вопросам экономического развития.

"Что приняли... Законопроект 7229 - установление денежного вознаграждения за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Самолет и корабль - $1 млн, танк - $100 тыс., бронетранспортер - $50 тыс. и другие интересные позиции", - написала она.

Законопроект устанавливает вознаграждение военнослужащим РФ за добровольно переданную боевую технику страны-агрессора.

Согласно тексту законопроекта на сайте парламента за реактивную систему залпового огня предусматривается вознаграждение в $25-35 тыс., наземную самоходную артиллерию - $100 тыс., корабль 1-2 ранга - $1 млн, 3-4 ранга - $0,5 млн, военный автомобиль – $10 тыс.

Принятый закон также позволяет по просьбе российского военного обеспечить право хранить в секрете факт передачи им техники, получение новых документов и создать условия для выезда в третью, безопасную страну.

Напомним, российский танкист, экипаж которого сбежал, сдался украинским военным вместе с танком. Он также получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать просьбу о гражданстве.

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