Рада ввела выплаты российским военнослужащим за переданную Украине вражескую боевую технику: за самолет – $1млн, за вертолет – $500 тыс.

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа, замглавы комитета по вопросам экономического развития.



"Что приняли... Законопроект 7229 - установление денежного вознаграждения за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Самолет и корабль - $1 млн, танк - $100 тыс., бронетранспортер - $50 тыс. и другие интересные позиции", - написала она.

Законопроект устанавливает вознаграждение военнослужащим РФ за добровольно переданную боевую технику страны-агрессора.



Согласно тексту законопроекта на сайте парламента за реактивную систему залпового огня предусматривается вознаграждение в $25-35 тыс., наземную самоходную артиллерию - $100 тыс., корабль 1-2 ранга - $1 млн, 3-4 ранга - $0,5 млн, военный автомобиль – $10 тыс.



Принятый закон также позволяет по просьбе российского военного обеспечить право хранить в секрете факт передачи им техники, получение новых документов и создать условия для выезда в третью, безопасную страну.