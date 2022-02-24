Рада ввела военное положение в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Рада поддержала введение военного положения на территории Украины 300 голосами.



Военное положение - особый режим функционирования страны, вводимый в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии. На период действия военного положения органы государственной и местной власти военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации.

В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничение передвижения граждан, транспортных средств,

комендантский час,

запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,

запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,

контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,

ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,

запрет деятельности партий, общественных организаций, несущих угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,

запрет военнообязанным изменять место жительства.



Утром 24 февраля на украинские города и села начались обстрелы. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

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