Рада ввела военное положение в Украине
24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рада поддержала введение военного положения на территории Украины 300 голосами.
Военное положение - особый режим функционирования страны, вводимый в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии. На период действия военного положения органы государственной и местной власти военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации.
В законе о правовом режиме военного положения приведены возможные ограничения для граждан во время действия военного положения. Это:
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обязательная трудовая повинность,
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отчуждение личного имущества,
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ограничение передвижения граждан, транспортных средств,
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комендантский час,
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запрет на торговлю оружием, алкоголем и химическими препаратами,
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запрет на проведение массовых мероприятий, митингов, забастовок,
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контроль работы телевизионных и радиоцентров, средств массовой информации,
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ограничение пользования средствами связи, в т. ч. Интернетом,
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запрет деятельности партий, общественных организаций, несущих угрозу независимости страны ее территориальной целостности, подрывают безопасность, пропагандируют войну,
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запрет военнообязанным изменять место жительства.
Утром 24 февраля на украинские города и села начались обстрелы. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
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