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Рада ввела штрафы за продажу лекарств детям

17 ноября, 2021 среда
12:08
Общество лекарства

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий административную ответственность за продажу лекарств малолетним лицам

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Законопроект №5123-1 в целом поддержали 315 народных депутатов.

Согласно тексту документа, продажа малолетнему лицу лекарственных средств в аптеках, в том числе электронная розничная торговля лекарственными средствами, а также доставка ему лекарственных средств карается штрафом от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 5100 грн). Повторное совершение аналогичного нарушения в течение года предусматривает штраф от 300 до 400 тысяч рублей (от 5100 грн до 6800 грн).

По Гражданскому кодексу, малолетним считается лицо, не достигшее 14 лет.

"Эта инициатива направлена на ограничение доступа подростков к лекарственным средствам. По статистике, в 60% случаев дети-самоубийцы используют лекарственные средства, чтобы покончить с собой. Для них это самый доступный способ суицида. Но для того, чтобы закон заработал, нужно ввести санкции для нарушителей", - написал Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Telegram.

  • Напомним, Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам" (№5123-1) 2 июня 2021 года.
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