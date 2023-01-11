Рада вскоре лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия
Верховная Рада Украины лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий на ближайшем заседании
Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в телеграме.
"На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом", - отметил он.
По словам Арахамии, депутаты не будут иметь шансов на обжалование решения в судах.
"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно законов и Конституции Украины", - добавил нардеп.
Представитель "Слуги Народа" отметила, что мандатов останутся депутаты запрещенной ОПЗЖ.
- 10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина гражданства Украины. Это он сделал на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины.
- Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач внефракционный нардеп. Кузьмин и Деркач объявлены в розыск по подозрению в госизмене, Козак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.
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