Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в телеграме.

"На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом", - отметил он.

По словам Арахамии, депутаты не будут иметь шансов на обжалование решения в судах.

"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно законов и Конституции Украины", - добавил нардеп.

Представитель "Слуги Народа" отметила, что мандатов останутся депутаты запрещенной ОПЗЖ.

10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина гражданства Украины. Это он сделал на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины.

Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач внефракционный нардеп. Кузьмин и Деркач объявлены в розыск по подозрению в госизмене, Козак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.

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