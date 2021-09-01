Рада вряд ли поддержит отмену компенсации на аренду жилья нардепов, - Разумков

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в рамках визита в Ирпенскую специализированную общеобразовательную школу I-III ступеней художественного профиля № 1 имени Антона Макаренко, передает Укринформ.

Разумков не прогнозирует отмену выплат компенсаций народным депутатам за аренду жилья или найм гостиничного номера, так как считает, что большинство парламентариев не поддержат это решение.

"Это не на уровне законопроекта, это на уровне решения Верховной Рады, но вряд оно будет поддержано всеми народными депутатами", - подчеркнул он.

Спикер парламента отметил, что считает правильным отмену выплат компенсаций нардепам за аренду жилья или найм гостиничного номера.

"Достаточно есть ресурсов у народных депутатов по сравнению с другими слоями населения, чтобы обеспечить себя жильем, объективно, так что это можно было бы сделать, особенно в условиях непростой социально-экономической ситуации, которая есть сегодня, чтобы народные депутаты не всегда использовали эти ресурсы", - добавил он.

Как известно, согласно закону "О статусе народного депутата Украины", средства на аренду жилья или съем гостиничного номера народным депутатом предусмотрены в расходах на обеспечение деятельности парламента. Право на получение таких средств имеют парламентарии, у которых нет жилья в Киеве и зарегистрированные на расстоянии более 30 км от границ столицы. В среднем на аренду жилья народные депутаты получают 20 тыс. грн ежемесячно.

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