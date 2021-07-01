Рада возобновила 20% НДС на некоторые виды сельскохозяйственной продукции

Решение поддержало 309 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно тексту документа, ставка НДС 20% при налогообложении по ввозу в Украину восстановлена для таких видов сельскохозяйственной продукции как живая крупный рогатый скот, свиньи, овцы, молоко цельное, рожь, овес, измельченные или непродрибнене семена льна, семена и плоды прочих масличных культур , сахарную свеклу.



Ставка НДС 14% останется для пшеницы и смеси пшеницы и ржи, а также для ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, или рапса, семян подсолнечника.

Напомним, Верховная Рада 17 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по снижению ставки НДС для аграриев до 14% с 20%.