Рада возобновила 20% НДС на некоторые виды сельскохозяйственной продукции
Верховная Рада приняла в целом законопроект №5425-д, который восстанавливает налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на некоторые виды сельскохозяйственной продукции
Решение поддержало 309 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту документа, ставка НДС 20% при налогообложении по ввозу в Украину восстановлена для таких видов сельскохозяйственной продукции как живая крупный рогатый скот, свиньи, овцы, молоко цельное, рожь, овес, измельченные или непродрибнене семена льна, семена и плоды прочих масличных культур , сахарную свеклу.
Ставка НДС 14% останется для пшеницы и смеси пшеницы и ржи, а также для ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, или рапса, семян подсолнечника.
- Напомним, Верховная Рада 17 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по снижению ставки НДС для аграриев до 14% с 20%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное