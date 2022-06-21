Рада вернула уплату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля
Верховная Рада вернула уплату пошлин и НДС при импорте товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля
Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.
"Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто (с 01.07)", - написал он.
По его словам, за соответствующий правительственный законопроект №7418 в пешем и втором чтении проголосовали 234 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.
- Напомним, финансовый комитет парламента настаивал на отмене льгот на растаможку авто с 1 июля, хотя депутаты предлагали несколько альтернативных законопроектов о частичной отмене таких льгот.
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