Об этом в телеграме сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №7669 был проголосован в целом. За высказались 269 депутатов.

Проголосовали провластные депутаты и их сателлиты. Нулевую поддержку закон получил от фракций "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Нардеп отмечает, что удалось отстоять правку №47, что в первую очередь деньги идут на военные нужды. Также поддержана позиция, что в 2022 году 50% средств государственного Дорожного фонда направляются на строительство и реконструкцию международных автомобильных пунктов пропуска с ЕС.

Железняк напоминает, что раньше деньги Фонда до конца 2022-го могли использоваться только на погашение долгов и расходы для армии.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект о возврате акцизного налога на горючее.

Также депутаты увеличили резервный фонд Госбюджета-2022 еще на 2 млрд грн, которые выделят путем увеличения государственных внутренних заимствований.

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