Рада вернула доплаты в 30 тыс. грн военным
Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения.
"Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским. Наконец-то справедливость восстановлена! Добились этого!" – написал он.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- Заместитель начальника Управления социальной поддержки Министерства обороны Украины - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль пояснил, что предусматривает введенный 1 февраля 2023 года новый порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.
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