Рада вернула доплаты в 30 тыс. грн военным

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения.

"Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским. Наконец-то справедливость восстановлена! Добились этого!" – написал он.