Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отмене перевода часов, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Стефанчук заявил о возвращении ВР в дискуссии о законопроекте №4201 "Об исчислении времени в Украине" после перехода на "зимнее" время.
"Мы перешли на летнее время и голосовать его (законопроект - ред.) в период летнего времени нет смысла, так как идея, которая закладывалась в этот законопроект, заключалась в том, чтобы сохранить естественный для Украины время, а это -" зимнее "время . Я думаю, что после того, как 31 октября Украина перейдет на "зимнее" время, эта дискуссия снова должна быть поднята", - отметил он.
По словам Стефанчука, соответствующая дискуссия должна происходить с учетом решений Европейского Союза, который поддерживает инициативу отмены сезонного перевода времени.
Он добавил, что основой обсуждений при доработке законопроекта должно быть влияние перевода часов на здоровье граждан Украины.
- Напомним, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.
- Впоследствии, Верховная Рада не поддержала во втором чтении отмены перевода часов. Законопроект направлен на доработку.
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