Рада в первом чтении поддержал законопроекты об увеличении отпусков и премии военным
Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии военнослужащим, однако сейчас только в первом чтении
Об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко .
Разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Этот законопроект поддержали 333 народных избранника.
Фото: Алексей Гончаренко
Также сегодня Рада увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным, согласно законопроекту №9342 .
От 30 тыс. до 100 тыс. гривен служащим войска пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином. 6 тыс. грн - срочникам, временно непригодным и получившим травму, увечье во время боевых действий, а также 2350 грн курсантам.
Проекты закона приняты за основу, а значит, будет второе чтение.
Окончательное принятие состоится в ближайшие недели, подчеркнул Гончаренко.
- Напомним, что
- с 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным. В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- В Верховной Раде Украины подготовили ряд законопроектов по защите ветеранов войны с Россией, в частности, о социальном пакете для демобилизованных.
- Заместитель начальника Управления социальной поддержки Министерства обороны Украины - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль пояснил , что предусматривает внедренный 1 февраля 2023 новый порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.
- 24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142 , в котором говорится, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации
- 2 апреля Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней до августа.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более триллиона гривен в год.
- 7 апреля петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
- 12 апреля в парламент внесен проект постановления, блокирующего подписание председателем ВР и президентом Украины закона, предусматривающего возврат ежемесячной выплаты 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и спасателям.
- 13 апреля народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду Украины поправки в законопроект об увеличении для военнослужащих ежегодного отпуска до 30 дней.
- 3 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому военные смогут демобилизоваться, если у них погибли или пропали без вести близкие родственники.
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