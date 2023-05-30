Об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко .

Разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Этот законопроект поддержали 333 народных избранника.

Фото: Алексей Гончаренко

Также сегодня Рада увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным, согласно законопроекту №9342 .

От 30 тыс. до 100 тыс. гривен служащим войска пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином. 6 тыс. грн - срочникам, временно непригодным и получившим травму, увечье во время боевых действий, а также 2350 грн курсантам.

Проекты закона приняты за основу, а значит, будет второе чтение.

Окончательное принятие состоится в ближайшие недели, подчеркнул Гончаренко.