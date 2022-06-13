Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

"Голосование в Раде по законопроекту 7418 (отмена импортных пошлин на товары и авто) на этой неделе не будет", - написал он.

Однако парламент планирует рассмотреть его в июне, отметил нардеп.

Напомним, Комитет Рады рекомендовал отменить льготы на растаможку с 1 июля.

Правительство поддержало законопроекты о растаможке легковых авто в Дии. После того, как за соответствующие законопроекты проголосует Верховная Рада, подать декларацию на растаможку и произвести все платежи можно будет в приложении.

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