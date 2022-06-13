Рада в июне рассмотрит законопроект об отмене льгот на ввоз авто, но не на этой неделе, - нардеп
Законопроект об отмене льгот на импорт авто из Европы попадет на рассмотрение в Верховную Раду в июне, но на этой неделе он не стоит в очереди дневной
Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.
"Голосование в Раде по законопроекту 7418 (отмена импортных пошлин на товары и авто) на этой неделе не будет", - написал он.
Однако парламент планирует рассмотреть его в июне, отметил нардеп.
- Напомним, Комитет Рады рекомендовал отменить льготы на растаможку с 1 июля.
- Правительство поддержало законопроекты о растаможке легковых авто в Дии. После того, как за соответствующие законопроекты проголосует Верховная Рада, подать декларацию на растаможку и произвести все платежи можно будет в приложении.
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