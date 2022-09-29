Об этом заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила в интервью Укринформу.

Она отметила, что сейчас парламент должен работать по двум так называемым магистральным направлениям: выполнению Соглашения об Ассоциации и непосредственному членству в ЕС.

По ее словам, Соглашение об Ассоциации выполнено Украиной ориентировочно на 70%. Согласно этому, ВР упорядочивает законодательство, которое будет ускорять и выполнять это соглашение.

Она отметила, что для перехода к переговорам по вступлению в ЕС до конца года необходимо выполнить семь условий, озвученных Украине после получения статуса кандидата на членство. Она напомнила, что эти условия касаются дальнейшего реформирования Конституционного Суда, продолжения судебной реформы, совершенствования антикоррупционного и медийного законодательства, а также предусматривают принятие закона о национальных меньшинствах.

"Понятно, что для того, чтобы выполнить одно условие, может потребоваться принятие нескольких законов. В общей сложности 49 законодательных актов должны быть приняты до конца года... Эти 49 законов могут касаться как Соглашения об Ассоциации, так и семи условий", - отметила Кондратюк.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года. Вступления в Евросоюз необходимо будет ждать не менее 7 лет.

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