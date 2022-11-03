Об этом информирует народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк .

"Совет одобрил увольнение с должности Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, открыв таким образом путь на назначение главой Нефтегаза", - написал Железняк.

Нардеп сообщает, что голосование прошло без отчета.

Поддержали такое решение 279 депутатов.

Ранее сегодня комитет Верховной Рады по местному самоуправлению единогласно поддержал отставку Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины.

1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза". Сообщалось, что в этой должности его, вероятно, заменит Алексей Чернышев.

2 ноября Чернышев написал заявление об освобождении от должности министра развития общин и территорий Украины.

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