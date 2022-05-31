Рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

На вакантную должность Верховная Рада сегодня никого не назначала.

Также об уходе Денисовой сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, 17 голосов за это отдали бывшие ОПЗЖисты.

Перед заседанием парламента спикер провластной партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук сообщила в своем телеграм-канале, что депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

Накануне на брифинге омбудсмен заявила, что в Офисе президента приняли решение о ее увольнении, в связи с чем в парламенте готовят сбор подписей за ее отставку. По словам Денисовой, ОП якобы не устраивает ее активность по сбору и анализу информации о нарушениях прав человека на временно оккупированной российскими войсками территории.

Омбудсмен заявила, что считает действия властей незаконными и назвала их вмешательством в деятельность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, отметив, что омбудсмена избирают нардепы на 5 лет. Она добавила, что примет решение народных депутатов, но назвала подготовку ее отставки "напоминающей тоталитарные шаги". Также Денисова утверждала, что на нее оказывали давление из-за ее дочери, которую трижды вызывали на допрос.

Людмила Денисова занимала должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с 15 марта 2018 года.

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