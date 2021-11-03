Рада уволила Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики
Верховная Рада уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики
Увольнение поддержали 320 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Отметим, Любченко был назначен вице-премьером - министром экономики 20 мая 2020 года.
С 1999 по 2003 год Любченко работал первым заместителем налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 годы возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.
В 2005 году работал заместителем главы Кировоградской облгосадминистрации.
В 2009 году вернулся к работе в налоговых органах и стал замглавы Государственной налоговой администрации в Украине, где работал до победы Виктора Януковича на президентских выборах в 2011 году.
С декабря 2012-го по ноябрь 2014 года Любченко был на платной основе помощником народного депутата-самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.
- Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке 2 ноября.
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