Рада увеличила на 1 грн сумму переводов, которая не требует финмониторинга

Об этом передает Еспресо.TV.

Так, закон №5559 "О внесении изменений в статью 14 Закона Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения "поддержали 315 депутатов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ", которыми предусмотреть применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5 тыс. грн ", - говорится в пояснительной записке.

Так, финансовому мониторингу не подлежат суммы, не превышающие 5 тыс. грн. Ранее такому контролю не подлежали суммы до 4999 грн включительно.

Следовательно, сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинге, увеличивается на 1 грн.

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