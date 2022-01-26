Рада увеличила минимальную сумму выплаты алиментов: законопроект

Об этом шла речь на заседании 26 января, передает Еспресо.tv.



За законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)" проголосовали 299 народных депутатов.



Известно, что документ вносит изменения в Семейный кодекс Украины и предусматривает, что совокупный размер алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников, не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.



Кроме того, принятый законопроект определяет минимальный рекомендуемый размер таких алиментов на уровне одного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.



Также документ закрепляет размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на уровне 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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