Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины.

Сегодня власти страны приняли закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2022 год.

"Этим законом, среди прочего, по общему фонду государственного бюджета в очередной раз на протяжении текущего года увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета - субъектам сектора национальной безопасности и обороны в целом на 386,9 млрд грн", - сообщается в ВР.

Поддержали изменения 318 народных депутатов.

В частности, выделили 365,16 млрд грн Министерству обороны, 12,9 млрд – МВД, еще 3,74 млрд Службе безопасности, украинской разведке – 3,17 млрд, Госспецсвязи – 1,25 млрд, Управлению государственной охраны – 59 млн и 45 млн гривен Службе внешней разведки.

Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета.

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к изменению налогового резидентства.

В проекте Госбюджета на 2023 год заложены средства на традиционную весеннюю индексацию пенсионерам.

Поддержка внутренне перемещенных украинцев и оплата протезирования – один из приоритетов для Минсоцполитики в 2023 году.

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