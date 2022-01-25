Рада увеличил лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы до €150
Депутаты согласились увеличить необлагаемую стоимость посылок, которые завозятся на таможенную территорию Украины, для физлиц с €100 до €150
За законопроекты №4278 и №4279 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы во втором чтении и в целом проголосовало 274 и 237 народных депутатов соответственно, передает Эспрессо.TV.
Налогом на добавленную стоимость (20%) будет облагаться только часть стоимости, превышающая лимит. Например, если товары в посылке стоят €160 – НДС уплачивается только с €10.
Если товар приходит в Украину через почтовые службы, ответственными за начисление и уплату НДС будут сами операторы почтовой связи.
Уплатить НДС можно будет в течение 30 дней со дня оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.
При этом без изменений остаются правила личного ввоза: суммарная стоимость ввозимых товаров до €500 (до €1000 в аэропортах) не облагается налогом, но такая возможность предоставляется только раз в три дня.
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