Рада увеличил лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы до €150

За законопроекты №4278 и №4279 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы во втором чтении и в целом проголосовало 274 и 237 народных депутатов соответственно, передает Эспрессо.TV.



Налогом на добавленную стоимость (20%) будет облагаться только часть стоимости, превышающая лимит. Например, если товары в посылке стоят €160 – НДС уплачивается только с €10.



Если товар приходит в Украину через почтовые службы, ответственными за начисление и уплату НДС будут сами операторы почтовой связи.



Уплатить НДС можно будет в течение 30 дней со дня оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.



При этом без изменений остаются правила личного ввоза: суммарная стоимость ввозимых товаров до €500 (до €1000 в аэропортах) не облагается налогом, но такая возможность предоставляется только раз в три дня.

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