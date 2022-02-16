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Рада утвердила выход Украины из соглашений СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран

16 февраля, 2022 среда
14:09
Общество Верховная Рада

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому Украина выйдет из соглашения СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран и протокола о внесении изменений в него

За соответствующее решение проголосовало 309 нардепов, передает Еспресо.TV .

Верховная Рада постановила выйти из Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, совершенной 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированной Законом Украины от 22 ноября 2002 года.

По решению Совета Украина также выйдет из Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран от 12 апреля 1996 года, совершенного 7 октября 2002 года в Кишиневе и ратифицированного Законом Украины от 4 февраля 2004 года № 1432.

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