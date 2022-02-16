Рада утвердила выход Украины из соглашений СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран
Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому Украина выйдет из соглашения СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран и протокола о внесении изменений в него
За соответствующее решение проголосовало 309 нардепов, передает Еспресо.TV .
Верховная Рада постановила выйти из Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, совершенной 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированной Законом Украины от 22 ноября 2002 года.
По решению Совета Украина также выйдет из Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран от 12 апреля 1996 года, совершенного 7 октября 2002 года в Кишиневе и ратифицированного Законом Украины от 4 февраля 2004 года № 1432.
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