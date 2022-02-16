Рада утвердила выход Украины из соглашений СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран

За соответствующее решение проголосовало 309 нардепов, передает Еспресо.TV .



Верховная Рада постановила выйти из Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, совершенной 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированной Законом Украины от 22 ноября 2002 года.



По решению Совета Украина также выйдет из Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран от 12 апреля 1996 года, совершенного 7 октября 2002 года в Кишиневе и ратифицированного Законом Украины от 4 февраля 2004 года № 1432.



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