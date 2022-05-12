Рада утвердила приказ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
Парламентарии поддержали решение президента принудительно изъять активы двух банков с российским капиталом в Украине
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.
"Рада утвердила Указ Президента о принудительном изъятии российского имущества", – написал он.
За это решение проголосовало 334 голоса при необходимом минимуме 226 голосов.
Речь идет об изъятии активов дочернего российскому Сбербанку Международного резервного банка (бывший Сбербанк Украины) и Проминвестбанка, который является "дочкой" ВЭБ.РФ.
- Напомним, СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.
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