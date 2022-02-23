Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Рада утвердила организацию своей работы в условиях действия чрезвычайного и военного положения

Рада утвердила организацию своей работы в условиях действия чрезвычайного и военного положения

23 февраля, 2022 среда
19:22
Новости Верховная Рада

Парламент принял постановление об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного и (или) военного положения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На период действия чрезвычайного или военного положения организация работы Верховной Рады будет иметь следующие особенности:

  • работа Рады осуществляется в режиме пленарных заседаний, работы в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
  • во время, когда проведение пленарных заседаний не предусмотрено, они проводятся по предложению Согласительного совета депутатских фракций и групп;
  • заседания Согласительного совета созываются главой Верховной Рады (его первым заместителем или заместителем, исполняющим его обязанности) при необходимости.

Напомним, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как будет жить столица после возможного введения чрезвычайного положения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Віктор Медведчук
21 февраля, 2022 понедельник
К дому Медведчука, находящегося под домашним арестом, приехали автобусы и автомобили, чтобы вывозить имущество, - Следствие
санкції проти РФ
22 февраля, 2022 вторник
Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ
Дмитро Медведєв
21 февраля, 2022 понедельник
"Это разменная карта": Медведев заявил, что территории ОРДЛО "не нужны" Украине
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 30.15
  • EUR
    Покупка 33.08
    Продажа 34.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
23 февраля
20:34
Из-за обстрела в Станице Луганской горит жилой дом
20:21
Янукович
Послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников, - журналист Радио Свобода
20:12
Bild ставит крест на рекламе Путина: как немецкое издание убрало "Газпром" из футболок "Шальке" и поместило там лозунг "Свободу Украине"
20:05
Линда Томас-Гринфилд в ООН
"Выбирать не нам, это для Путина война по выбору": США в ООН призвали дать РФ понять, что она "заплатит огромную цену" за войну с Украиной
20:03
Порошенко требует прибавить армии и терробороне еще 40 миллиардов гривен
19:38
Милан
В "Милане" решили провести самое масштабное трансферное окно за последние три сезона
19:25
Украину мы никому не отдадим, - бывший капитан сборной Украины по футболу сделал патриотическое заявление
19:12
Обновлено
Верховная Рада
Рада приняла изменения в госбюджет для увеличения расходов на оборону
18:59
Кабмин отменил требование обязательной самоизоляции и установку приложения "Дома" для украинцев, возвращающихся из-за границы
18:53
Порошенко
Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите Европейской народной партии
18:52
Военнообязанным и призывникам на время чрезвычайного положения запретят выезд из Украины, - нардеп-"слуга" Вениславский
18:41
Посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов
18:32
"Мариуполь" объявил о трансфере трех футболистов "Шахтера"
18:28
ООС ВСУ
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил боевое травмирование, россияне совершили 59 обстрелов
18:20
Польша планирует ускорить строительство стены на границе с Беларусью
18:11
санкции против рф
ЕС официально ввел санкции против России за признание "Л/ДНР"
18:08
Ferrexpo Константина Жеваго авансом уплатит миллиард гривен налога на прибыль
18:07
Кулеба
Кулеба в ООН: сам Путин не остановится, Украина нуждается в помощи и ждет конкретных действий против военной машины РФ
17:48
Глаза Путина неадекватны, от него все можно ожидать, - футбольный тренер Маркевич
17:48
Укрзалізниця
В Украине транспортное сообщение с востоком работает в штатном режиме, - Мининфраструктуры
17:46
По 10 гривен с каждого билета: часть денег от проката фильма "Носорог" Сенцова пойдут на помощь украинской армии
17:44
газ
Против "Оператора ГТС" ведут кампанию по дискредитации, - заместитель гендиректора
17:42
Бен Уоллес
Британия уже "надирала зад" России в Крымской войне, и мы всегда можем повторить, - Уоллес
17:12
Россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница
17:12
Эксклюзив
Константин Москалец: Война и литература
17:10
ЕС рекомендует с 1 марта разрешить въезд туристам, привитым любой одобренной ВОЗ вакциной
17:09
газ
Транзит российского газа для Украины – это линия общей обороны – заместитель гендиректора "Оператора ГТС"
17:09
хакер
Сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке, - Федоров
16:59
россия танк
Из-за тяжелых условий войска РФ на границе Украины скоро предстоит переместить, - западные эксперты
16:58
Лучший боксер мира отказался от боя с Усиком
16:51
Мирослава Майнина
Чрезвычайное положение в настоящее время является превентивной мерой, чтобы ускорить реагирование органов власти и оборонных ведомств, - политолог
16:48
Американская певица Шер публично поддержала Украину на фоне российской агрессии
16:42
Кулеба
"Санкционное турне": Кулеба рассказал о мерах США, ЕС и стран G7 по сдерживанию Путина и поддержке Украины
16:27
Борис Джонсон
На фоне "все более угрожающего поведения со стороны России": Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине
16:26
Руслан Стефанчук
"Соблюдайте кибергигиену": Стефанчук заявил о попытке хакеров из Москвы сломать аккаунты его семьи и заблокировать банковские карты
16:23
Кулеба
Сегодня ООН либо защитит свои принципы, либо превратится в Лигу наций, - Кулеба о заседании Генассамблеи относительно агрессии РФ против Украины
16:22
путлер шойгу
ЕС планирует ввести санкции против министра обороны РФ, - СМИ
16:06
Денис Пушилин
"Не на том этапе": главарь "ДНР" Пушилин о возможных планах захватить всю Донецкую область
16:05
СБУ
Чрезвычайное состояние дает дополнительные инструменты для обезвреживания провокаций РФ, это необходимое и взвешенное решение, - СБУ
16:05
Россия начала эвакуировать из Украины своих дипломатов
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV