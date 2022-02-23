Рада утвердила организацию своей работы в условиях действия чрезвычайного и военного положения
Парламент принял постановление об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного и (или) военного положения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На период действия чрезвычайного или военного положения организация работы Верховной Рады будет иметь следующие особенности:
- работа Рады осуществляется в режиме пленарных заседаний, работы в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
- во время, когда проведение пленарных заседаний не предусмотрено, они проводятся по предложению Согласительного совета депутатских фракций и групп;
- заседания Согласительного совета созываются главой Верховной Рады (его первым заместителем или заместителем, исполняющим его обязанности) при необходимости.
Напомним, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как будет жить столица после возможного введения чрезвычайного положения.
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