Рада усовершенствовала включение благотворителей в Реестр волонтеров
18 октября Верховная Рада Украины усовершенствовала включение благотворителей – физических лиц в Реестр волонтеров
Об этом написал в телеграмме народный избранник Алексей Гончаренко .
Постановление об усовершенствовании процессов включения физических лиц, которые занимаются благотворительностью в Реестр волонтеров - поддержал 301 депутат.
"В частности, отменяется положение об обязательности предоставления справки из банка (справок из банков) с сохранением соответствующих сведений о реквизитах банковских счетов, предназначенных для осуществления благотворительной деятельности, в соответствующем заявлении", - подчеркнул нардеп.
Также отменяется фиксация положения о возможности подачи документов для включения в Реестр волонтеров антитеррористической операции и осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии России как письменно, так и в электронной форме.
- Во вторник, 18 октября, Верховная Рада приняла закон об особенностях призыва на военную срочную службу и деятельность призывных комиссий во время военного положения.
- Также 18 октября ВРУ признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией.
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