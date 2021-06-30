Рада усовершенствовала процедуру ликвидации банков

Решение поддержали 256 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является совершенствование механизмов сохранения активов банка, предотвращение их потери и удовлетворение как можно большего количества кредиторов при выводе банка с рынка.



Отмечается, что документ определяет правовые основания для возмещения убытков кредиторам банка, что выводится с рынка. В частности, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение.



Закон также содержит механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. Законом предусматривается освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.



Документ также уточняет некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и его органов.

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