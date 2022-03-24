Рада усилила уголовную ответственность за коллаборационизм: будут наказывать лишением свободы от 10 до 12 лет

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.



По его словам, за законопроект 7186 проголосовали 350 народных депутатов при требуемом минимуме 226 голосов.



Документ устанавливает уголовную ответственность за любое сотрудничество с государством-агрессором и предусматривает за такое правонарушение лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. При этом суд может конфисковать имущество нарушителя.



Законопроект дополнил Уголовный кодекс новой статьей "Пособничество государству-агрессору". Она предусматривает уголовную ответственность за любое сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или с его вооруженными или военизированными формированиями.



Напомним, Рада криминализировала незаконную съемку перемещений ВСУ.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb