Рада упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году

Об этом сообщили на официальном сайте партии "Слуга народа".



"Парламент упростил ВНО, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание в 2022 году, а также отменил сдачу государственной итоговой аттестации. Соответствующий законопроект №7132 принят на заседании в четверг, 24 марта", - сообщается в обращении.

В частности, утвержденный законопроект предусматривает освобождение выпускников 2021-2022 учебного года от прохождения ГИА. Кроме того, согласно им поступление в заведения высшего образования в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования, нардепка от "Слуги Народа" Юлия Гришина сообщила, что решение об упрощении ВНО в 2022 году вынужденное, "ведь сейчас нет возможности обеспечить надлежащую подготовку всех без исключения абитуриентов к тестированию".

В частности, причиной стала постоянная угроза ударов со стороны оккупанта, под которой сейчас находятся учебные заведения Украины. По мнению подкомитета по вопросам высшего образования, проведения ГИА, ВНО и других испытаний лишний раз будет подвергать молодежь опасности.

Вступительная кампания в вузы в этом году пройдет по специальной процедуре, над которой работают представители Комитета по вопросам образования и науки вместе с МОН.

"Это будет простой, понятный, а главное – прозрачный механизм вступления. Наша главная задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий", – подчеркнула Гришина.

Нардеп также заметила, что поступление в вузы упрощается только на 2022 год, это вынужденное одноразовое решение в условиях войны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb