Рада упростила получение гражданства ветеранам войны за Украину и политическим беженцам из РФ
Верховная Рада приняла проект закона об упрощенном получении гражданства участниками войны за Украину и россиянами, подвергшимися политическим преследованиям в РФ
Об этом в своем Телеграмме написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук .
"Верховной Радой Украины принят во втором чтении и в целом правительственный Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№ 5630)", - сообщил он.
Тарас Мельничук добавил, что законопроект направлен на реализацию Указа Президента Украины от 13 августа 2019 года № 594/2019 "Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений".
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