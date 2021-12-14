Рада упростила получение гражданства ветеранам войны за Украину и политическим беженцам из РФ

Об этом в своем Телеграмме написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук .



"Верховной Радой Украины принят во втором чтении и в целом правительственный Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№ 5630)", - сообщил он.



Тарас Мельничук добавил, что законопроект направлен на реализацию Указа Президента Украины от 13 августа 2019 года № 594/2019 "Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb