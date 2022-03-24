Рада упростила доступ аграриев к аренде и пользованию землей в условиях военного положения
Верховная Рада Украины приняла закон, упростивший доступ аграриев к аренде и пользованию землей в условиях военного положения
Об этом сообщили на официальном сайте.
Верховная Рада приняла в целом Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения (№7178).
По условиям Закона предусматриваются следующие положения:
- срок аренды не может превышать одного года;
- размер арендной платы не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельного участка, а для определения размера арендной платы будет применяться средняя нормативная денежная оценка единицы площади пашни по области;
- установление жестких ограничений использования земельных участков c/х назначения арендаторами, в том числе с запретом изменять состав угодий, передавать участки в субаренду, изменять целевое назначение земельного участка, осуществление строительства и т.д.
Кроме того, право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения не подлежит государственной регистрации.
Упростили процедуру регистрации договоров аренды земельных участков.
Теперь договоры аренды земли будут регистрироваться районными военными администрациями в Книге регистрации, а экземпляр договора аренды земли будет передаваться по электронной почте центральному органу исполнительной власти.
Кроме того, во избежание злоупотреблений на время военного периода законом отныне запрещаются:
- безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;
- формирование земельных участков;
- земельные торги по правам аренды, эмфитевзиса, суперфицию по земельным участкам государственной, коммунальной собственности c/х назначения.
Закон предусматривает возможность пользователям землями сельско-хозяйственного назначения временно передавать права на собственность на эти земли другим аграриям, которые обеспечены соответствующими материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами.
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