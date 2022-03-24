Рада упростила доступ аграриев к аренде и пользованию землей в условиях военного положения

Об этом сообщили на официальном сайте.



Верховная Рада приняла в целом Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения (№7178).



По условиям Закона предусматриваются следующие положения:

срок аренды не может превышать одного года;

размер арендной платы не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельного участка, а для определения размера арендной платы будет применяться средняя нормативная денежная оценка единицы площади пашни по области;

установление жестких ограничений использования земельных участков c/х назначения арендаторами, в том числе с запретом изменять состав угодий, передавать участки в субаренду, изменять целевое назначение земельного участка, осуществление строительства и т.д.

безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;

формирование земельных участков;

земельные торги по правам аренды, эмфитевзиса, суперфицию по земельным участкам государственной, коммунальной собственности c/х назначения.

Напомним, что Рада отменила налоги на импорт товаров во время войны

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Кроме того, по Закону формирование земельных участков с целью передачи их в аренду будет осуществляться без внесения сведений о них в Государственный земельный кадастр и без присвоения ему кадастрового номера, при условии ограниченного функционирования или недоступности Государственного земельного кадастра.Кроме того, право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения не подлежит государственной регистрации.Упростили процедуру регистрации договоров аренды земельных участков.Теперь договоры аренды земли будут регистрироваться районными военными администрациями в Книге регистрации, а экземпляр договора аренды земли будет передаваться по электронной почте центральному органу исполнительной власти.Кроме того, во избежание злоупотреблений на время военного периода законом отныне запрещаются:Также согласно Закону, земельные торги по приобретению права аренды участков земли государственной и коммунальной собственности, которые не завершены, будут считаться отмененными.Закон предусматривает возможность пользователям землями сельско-хозяйственного назначения временно передавать права на собственность на эти земли другим аграриям, которые обеспечены соответствующими материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами.