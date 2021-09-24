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Рада учредила в Украине государственную музыкальную премию им. Мирослава Скорика

24 сентября, 2021 пятница
18:26
Культура

В Украине основали государственную премию в области музыкального искусства имени композитора Мирослава Скорика

Об этом сообщает НВ .

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о госнаградах. Согласно им, в Украине будут вручать Государственную премию имени Мирослава Скорика в области музыкального искусства.

"За" проголосовали 306 нардепов

Основание премии будет способствовать признанию достижений художников за их вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства Украины.

  • Кабинет министров Украины одобрил учреждение государственной премии имени Мирослава Скорика в области музыкального искусства.

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Верховная Рада
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