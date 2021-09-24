Рада учредила в Украине государственную музыкальную премию им. Мирослава Скорика

Об этом сообщает НВ .



Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о госнаградах. Согласно им, в Украине будут вручать Государственную премию имени Мирослава Скорика в области музыкального искусства.



"За" проголосовали 306 нардепов

Основание премии будет способствовать признанию достижений художников за их вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства Украины.

Кабинет министров Украины одобрил учреждение государственной премии имени Мирослава Скорика в области музыкального искусства.