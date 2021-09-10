Рада требует от России прекратить преследование Джелялова и Ахтемова

Об этом сообщает Радио Свобода .



Соответствующее заявление поддержали 293 народных депутата.

Депутат Рады от фракции "Голос" Рустем Умеров сообщил, что в составленном 30 народными депутатами заявлении Украины речь идет о том, что Верховная Рада:

Требует прекратить незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар,

Осуждает грубые нарушения международного гуманитарного права - системные преследования коренного крымскотатарского народа по национальному признаку;

Подчеркивает недопустимость преследования участников "Крымской платформы", созданной "для решения конфликта мирным способом";

Призывает снять запрет на въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса Рафату Чубарову, а также закрыть сфабрикованные дела против членов Меджлиса;

Выражает обеспокоенность в связи с искусственным изменением демографии полуострова.

Украинский парламент обращается к национальным правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и к их парламентским ассамблеям с призывом "осудить агрессивную политику Кремля и усилить политическое, дипломатическое и санкционное давление на Россию в связи с многочисленными нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях.



А также парламент призывает участников "Крымской платформы" "усилить сотрудничество для освобождения и восстановления в правах незаконно задержанных представителей коренных народов Украины".

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе поместил под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.

Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинский разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.

Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

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