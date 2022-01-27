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Рада создала ВСК по расследованию факта коррупции, что привело к значительным потерям из госбюджета

27 января, 2022 четверг
13:10
Общество Верховная рада

27 января Верховная Рада проголосовала за создание ВСК по вопросам расследования фактов коррупции, повлекших за собой существенные потери из госбюджета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За проголосовали 266 народных депутатов.

Основными задачами ВСК являются: расследование возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов госбюджета в особо крупных размерах.

Также ВСК будет заниматься исследованием финансово-хозяйственного "Нафтогаза", в частности, проведения проверки сведений о техническом и финансовом состоянии, эффективности использования основных фондов, являющихся объектами государственной собственности, а также состояния систем распределения природного газа; проверкой сведений о видах деятельности "Нафтогаза" и других хозяйственных обществ, связанных с добычей, транспортировкой, хранением, распределением, снабжением природным газом, и его внешнеэкономической деятельности; проверкой соблюдения утвержденных основных принципов осуществления государственной собственности в отношении "Нафтогаза", основных целей и приоритетов, согласно которым государство владеет указанной компанией; проверкой сведений о получении и использовании "Нефтегазом" финансовой поддержки от государства.

ВСК будет расследовать критическую ситуацию в сфере тарифообразования, сложившуюся в результате действий должностных лиц "Нафтогаза".

Комиссия будет состоять из 13 нардепов. Главой ВСК избран нардеп Иван Крулько (фракция партии ВО "Батькивщина"), заместителем – нардеп Роман Мулык (фракция партии "Слуга Народа").

Также в состав комиссии входят нардепы от "Слуги Народа" Ирина Аллахвердиева, Сергей Бабак, Юлия Диденко, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Евгений Петруняк, Анна Пуртова, нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович, Владимир Цыбаль из фракции партии "Голос", Нина Южанина фракции партии "Европейская Солидарность"

Материально-техническое, кадровое, информационное и организационное обеспечение деятельности ВСК возложено на Аппарат Верховной Рады.

Срок действия комиссии – год со дня образования. Отчет о проделанной работе должны заслушать на заседании парламента не позднее 6 месяцев с момента образования ВСК.

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Экономика
коррупция
Нафтогаз
ВСК
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