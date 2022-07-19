Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

"Рада создала ВСК по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения", - написал Железняк.

По словам нардепа, главой комиссии избрали депутата от "Голоса" Рустема Умерова.

"Украина должна доказать всему миру, что процедуры транспортировки, распределения на фронте и использования международной материально-технической помощи (в частности, вооружения, предоставленного международными партнерами) прозрачны и лишены коррупционных или других негативных факторов", - говорится в пояснительной записке.