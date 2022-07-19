Рада создала ВСК, которая будет контролировать использование международной военной помощи
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по контролю использования вооружения, предоставленного Украине для помощи
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.
"Рада создала ВСК по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения", - написал Железняк.
По словам нардепа, главой комиссии избрали депутата от "Голоса" Рустема Умерова.
"Украина должна доказать всему миру, что процедуры транспортировки, распределения на фронте и использования международной материально-технической помощи (в частности, вооружения, предоставленного международными партнерами) прозрачны и лишены коррупционных или других негативных факторов", - говорится в пояснительной записке.
- Ранее сообщалось , что Верховная Рада должна разработать оптимальную модель парламентского контроля по использованию предоставленного Западом оружия.
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