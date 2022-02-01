Рада создала ВСК для расследования фактов, способствовавших оккупации Крыма

Об этом сообщает пресс-служба портала ВР.



В пояснительной записке говорится, что основными задачами ВСК являются:

проверка сведений о фактах и лицах, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым;

проверка хода расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших временной оккупации АР Крым;

установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых создан ВСК;

инициирование вопроса о привлечении виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Количественный состав комиссии - 10 человек. Ее председателем избран нардеп Игорь Копытин (парламентская фракция "Слуга Народа"), а его заместителем - Григорий Немырь (парламентская фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина").Также в состав комиссии вошли члены фракции "Слуга Народа" Елизавета Богуцкая, Андрей Задорожный, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерий Стернийчук, Сергей Швец, а также депутат из фракции "ОПЗЖ" Олег Волошин.Срок деятельности ВСК - 1 год. Первый отчет о работе он должен представить ВР через полгода после дня его создания.