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Рада создала ВСК для расследования фактов, способствовавших оккупации Крыма
Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым", за которое проголосовали 229 народных депутатов
Об этом сообщает пресс-служба портала ВР.
В пояснительной записке говорится, что основными задачами ВСК являются:
- проверка сведений о фактах и лицах, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым;
- проверка хода расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших временной оккупации АР Крым;
- установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых создан ВСК;
- инициирование вопроса о привлечении виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
Также в состав комиссии вошли члены фракции "Слуга Народа" Елизавета Богуцкая, Андрей Задорожный, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерий Стернийчук, Сергей Швец, а также депутат из фракции "ОПЗЖ" Олег Волошин.
Срок деятельности ВСК - 1 год. Первый отчет о работе он должен представить ВР через полгода после дня его создания.
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