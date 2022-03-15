Рада согласовала продление военного положения до 25 апреля
Верховная Рада приняла закон о продлении срока военного положения на 30 дней с 26 марта
Об этом сообщили нардепы Мария Мезенцева и Ярослав Железняк в своих Telegram-каналах.
Железняк сообщил, что законопроект о продлении военного положения до 25 апреля поддержали 343 нардепа.
"Рада продлила военное положение в Украине с 26 марта 2022 года на 30 суток", - написала Мезенцева.
- 24 февраля Верховная Рада согласовала введение военного положения в Украине на 30 дней.
- Зеленский в тот же день ввел военное положение в Украине.
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