Рада согласовала продление военного положения до 25 апреля

Об этом сообщили нардепы Мария Мезенцева и Ярослав Железняк в своих Telegram-каналах.



Железняк сообщил, что законопроект о продлении военного положения до 25 апреля поддержали 343 нардепа.



"Рада продлила военное положение в Украине с 26 марта 2022 года на 30 суток", - написала Мезенцева.

24 февраля Верховная Рада согласовала введение военного положения в Украине на 30 дней.

Зеленский в тот же день ввел военное положение в Украине.