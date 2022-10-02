Об этом сообщили в telegram-канале Верховной Рады Украины.

"На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации активов Российской Федерации в Украине. Кабмин составил перечень, в который вошли более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству. Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре", - говорится в сообщении.

Также Роксолана Пидласса отметила, что она ознакомлена со списком объектов, в который вошли такие известные предприятия как Энергомашспецсталь в Краматорске, которая на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой Росатом.

Также отмечается, что в этом перечне есть сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется офшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду поддержать законопроект о национализации всех российских активов.

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