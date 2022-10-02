Рада собирается национализировать 900 российских объектов
Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа во время национального телемарафона сообщила, что более 900 принадлежащих России объектов будут национализированы по особой процедуре
Об этом сообщили в telegram-канале Верховной Рады Украины.
"На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации активов Российской Федерации в Украине. Кабмин составил перечень, в который вошли более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству. Принудительное отчуждение этих объектов произойдет по особой процедуре", - говорится в сообщении.
Также Роксолана Пидласса отметила, что она ознакомлена со списком объектов, в который вошли такие известные предприятия как Энергомашспецсталь в Краматорске, которая на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой Росатом.
Также отмечается, что в этом перечне есть сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется офшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ.
- 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду поддержать законопроект о национализации всех российских активов.
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