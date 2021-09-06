Рада рассмотрит обращение к США по статусу основного союзника вне НАТО, - Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.



По его словам, внеочередное заседание состоится ориентировочно 8 сентября.



"Подал подписи о проведении внеочередного заседания по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО", - написал нардеп.



Он добавил, что этот статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО.



"Предоставление Украине статуса продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе", - подытожил Гончаренко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb