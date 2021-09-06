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Главная война с Россией Рада рассмотрит обращение к США по статусу основного союзника вне НАТО, - Гончаренко

Рада рассмотрит обращение к США по статусу основного союзника вне НАТО, - Гончаренко

6 сентября, 2021 понедельник
15:18
война с Россией Верховная Рада

Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО (MNNA)

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, внеочередное заседание состоится ориентировочно 8 сентября.

"Подал подписи о проведении внеочередного заседания по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО", - написал нардеп.

Он добавил, что этот статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО.

"Предоставление Украине статуса продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе", - подытожил Гончаренко.

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США
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