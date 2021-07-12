Рада соберется на внеочередную сессию в канун праздника Независимости, - Разумков

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Точно будет торжественное заседание в День Независимости, и планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа, во время проведения "Крымской платформы", - сказал Разумков.

Он надеется, что проведение этой поддержат нардепы.

"Именно народные депутаты будет ее инициировать, чтобы утвердить соответствующую резолюцию постановление, связанную с" Крымской платформой ", - подытожил глава ВР.