Рада соберется на внеочередное заседание из-за обращения к США относительно статуса основного союзника
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента на 8 сентября
Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний в Facebook.
"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного", - говорится в сообщении.
На повестке дня - проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).
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