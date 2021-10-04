Рада соберется на внеочередное заседание 7 октября

Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"От 153 народных депутатов поступило предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00. Инициатор (Антон - ред.) Поляков", - отметил он.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнение и назначение нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .

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